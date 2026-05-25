تنفيذ حزب الله 28 عملية ضد مواقع وآليات الإحتلال جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح حزب الله أن عملياته توزعت على مدار اليوم واستهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية في مناطق البياضة ودير سريان ورشاف ودبل والناقورة والقوزح، مستخدمًا الصواريخ وقذائف المدفعية والمسيّرات الانقضاضية من طراز “أبابيل”، إضافة إلى التصدي لطائرات مسيّرة وحربية إسرائيلية بصواريخ أرض – جو.

وأشار البيان إلى أن أبرز العمليات شملت استهداف مقر قيادة مستحدث للواء 401 الإسرائيلي في بلدة دبل، وقصف مراكز قيادة إسرائيلية في بلدة البياضة عدة مرات، إلى جانب استهداف دبابة “ميركافا” وآلية “هامر” قيادية، قال الحزب إنه شوهدت تحترق عقب إصابتها.

كما أعلن حزب الله التصدي لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني، وإسقاط محاولات تحليق لطائرات مسيّرة إسرائيلية، بينها مسيّرة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء منطقة رومين – عزّة بين صيدا والنبطية.

وأكد البيان أن المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

