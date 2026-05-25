إعادة فتح 20 مطاراً في ايران عقب الحرب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مجيد أخوان، مدير العلاقات العامة في منظمة الطيران المدني، إن 20 مطاراً في البلاد أعيد افتتاحها بعد حرب رمضان التي استمرت 40 يوما، مضيفاً أن مطار تبريز سيعود للخدمة خلال الأسبوع المقبل.

وتابع قائلاً: تم إعادة افتتاح مطارات: مهرآباد، والإمام الخميني (ره)، ومشهد، وأرومية، وكرمانشاه، وآبادان، وشيراز، وكرمان، ورشت، ويزد، وزاهدان، وجرجان، وبيرجند، وسبزوار، وجلبهار، والأهواز، وماهشهر، وأصفهان، وأردبيل، ولامرد.

