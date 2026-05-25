احتمال انهيار التفاهم قائم.. عراقيل أمريكية في بعض بنود الاتفاق





وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد مراسل وكالة تسنيم بأن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم مستمرة حتى هذه اللحظة.

وأفاد مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنّه رغم بعض المباحثات التي جرت أمس، فإنّ العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم، ومنها قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ما تزال مستمرة، ولم تُحلّ هذه القضايا حتى الآن.

وبناءً على ذلك، لا يزال احتمال انهيار التفاهم قائماً في الوقت الراهن، وقد أكدت إيران أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في سبيل استيفاء حقوق الشعب.

