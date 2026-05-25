رئيس الوزراء يؤكد دعم العتبات المقدسة واستمرار التنسيق لخدمة الزائرين خلال الزيارات المليونية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وفد العتبة الحسينية المقدسة برئاسة أمينها العام حسن رشيد جواد العبايجي، حيث تم تقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة ونيله ثقة مجلس النواب.

وتابع البيان أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع في محافظة كربلاء المقدسة، ومتابعة الخطط والإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية، ومساهمة العتبة المقدسة في هذا المجال".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على "حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم للعتبات المقدسة، من أجل تأمين أفضل الخدمات للزائرين الوافدين من العراق وخارجه، ولاسيما خلال الزيارات المليونية".

وضم الوفد رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة الدكتور حيدر العابدي، ورئيس قسم العلاقات العامة الاستاذ عبدالأمير طه المطوري.

