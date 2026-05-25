إنفوغراف / تجليات القرآن في خطبة الغدير – العدد 4: عدم كشف أسماء المنافقين من أجل تبليغ الولاية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في جزء من خطبة الغدير، امتنع النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) – رغم معرفته الكاملة بالمنافقين ووعيه التام بتخريبهم ومكائدهم – عن كشف أسمائهم، واعتبر هذا السلوك من قبيل الكرامة والحلم والأناة من جانبه. ومع ذلك، جعل الله تعالى – بإنزال الآية 67 من سورة المائدة – رضاه متوقفاً على الإبلاغ العلني والصريح لولاية أمير المؤمنين علي (عليه السلام). يكشف هذا المقطع عن أن قضية الولاية كانت أسمى وأعظم من أن تحشر في إطار الصراعات السياسية والشخصية، ويعلن أن يوم الغدير كان مهمة إلهية قطعية لا تحتمل التردد أو المساومة.