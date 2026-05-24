عبور 33 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية بالتنسيق مع حرس الثورة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نقلا عن الموقع الإعلامي لحرس الثورة الإسلامية بأن القوة البحرية التابعة للحرس أعلنت اليوم الأحد في بيان لها أن 33 سفينة بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بعد حصولها على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري التي تولّت تأمين حمايتها.

وأكد البيان: إن الرقابة الذكية على مضيق هرمز، في أعقاب تصاعد حالة انعدام الأمن الناجمة عن اعتداء الجيش الأميركي الإرهابي في المضيق، تنفذ بحزم وبقوة من قبل القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

..........

انتهى/ 278

