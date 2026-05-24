آية اللّه نوري الهمدانيّ: ضرورة الالتزام الجميع بقرارات قائد الثورة الإسلاميّة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ التقى حجّة الإسلام والمسلمين محمّد قميّ، رئيس منظّمة الإعلان الإسلاميّ الإيرانيّة، بالمرجع الدينيّ سماحة آية اللّه العظمى حسين نوريّ الهمدانيّ وأجرى معه مباحثاتٍ.

وخلال هذا اللقاء، أعرب سماحة آية اللّه العظمى نوريّ الهمدانيّ عن شكره وتقديره لجهود منظّمة الإعلان الإسلاميّ، وأشار إلى الحضور الشعبيّ الواسع في التجمّعات الليليّة مؤكّدًا على ضرورة تعزيز هذا الحضور وقال: نحن نثمّن حضور الشعب، وكلّما كان هذا الحضور أقوى، يشكّل دعمًا أقوى للنظام والثورة والقائد المعظّم.

وأكّد هذا المرجع الدينيّ على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطنيّ، مضيفًا: يجبُ أن تُدار هذه التجمّعات بحيث لا يظهر فيها أدنى مظهرٍ للخلاف، بل يجب أن يكون الصوت الوحيد فيها هو صوت الوحدة، وذلك حول رأي قائد الثورة الإسلاميّة؛ فيجب على الجميع الالتزام بكلّ ما يقرّره، سواءً كانت هذه القرارات في الساحة الميدانيّة أو في الساحة الدبلوماسيّة.

وفي الختام، أكّد سماحته: يجب أن نتّحد جميعًا، ونحن بدورنا نشكر ونثمّن هذا التماسك الوطنيّ والمشاركة الجماهيريّة الحاشدة.

......

انتهى/ 278