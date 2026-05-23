"بلومبيرغ" تكشف عن عدد مسيرات أمريكية متطورة دمرتها إيران أثناء العدوان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت صحيفة "بلومبيرغ" بأن إيران دمرت أكثر من 22 مسيرة أمريكية MQ-9 Reaper المتطورة منذ بدء العدوان الامريكي الصهيوني العشكري الغاشم ليتراوح عدد الطائرات المفقودة أو المتضررة بين 24 و30، بقيمة إجمالية فاقت المليار دولار.

تُقدر قيمة هذه الخسائر الأمريكية بنحو مليار دولار، وهو ما يعادل 20% من مخزون البنتاغون قبل العدوان العسكري الغاشم لنظام يصعب تعويضه.

وتعرضت هذه المسيرات للإسقاط جوا بالنيران الإيرانية، أو دُمرت على الأرض بصواريخ أو في حوادث.

وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة حوالي 30 مليون دولار، وهي مجهزة بمستشعرات متطورة وتحمل أسلحة مثل صواريخ "هيلفاير" وقنابل "جايدام" الموجهة.

ويفيد هذا الرقم تقديرات سابقة صدرت عن هيئة أبحاث الكونغرس.

وتوقفت الولايات المتحدة عن تصنيع هذا الطراز لقواتها، واقتصر الإنتاج الحالي على العملاء الأجانب.

وفي هذا السياق، ترى الخبيرة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، بيكا واسر، أن شن الحرب عن بعد لا يزال مكلفا، فطائرات ريبر (Reaper) باهظة الثمن ومحدودة العدد دون خط إنتاج نشط، مما ينفي اعتبارها قابلة للاستنزاف بسهولة.

