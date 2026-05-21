مسؤول عسكري ايراني: إذا اعتدت أمريكا سنستخدم أسلحة جديدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال مصدر عسكري إيراني لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية إنه في حال اعتداء أمريكا مجدداً، فإن إيران ستستخدم أيضاً أسلحة جديدة.

أفاد مسؤول عسكري إيراني، فجر يوم الخميس، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأنه في حال اعتداء أمريكا مجدداً، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم أيضاً أسلحة جديدة.

وأوضح هذا المصدر، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن إيران تمتلك أسلحة حديثة لم يتم استخدامها بعد في ساحة المعركة ضد أمريكا والكيان الصهيوني.

ورداً على سؤال مراسل "ريا نوفوستي" حول مدى استعداد إيران لهجوم أمريكي محتمل جديد، قال: "لقد أنتجنا داخل البلاد أسلحة متطورة لم تُستخدم بعد في ساحة المعركة، وهي في الواقع لم تُجرَّب".

وأضاف المسؤول الإيراني، مشيراً إلى أن إيران تمتلك الوسائل اللازمة لصد أي هجوم: "من حيث المعدات والقدرات الدفاعية، لا نعاني من أي نقص من شأنه أن يعيق دفاعنا عن بلدنا. هذه المرة، لا ننوي التصرف بضبط النفس".

