إصدار كتاب "الديوانية والسماوة كتابات الرحالة الأجانب خلال العهد العثماني"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، كتابًا تاريخيًّا يوثق تاريخ محافظتي الديوانية والمثنى وتوابعهما الإدارية في العهد العثماني.

وأشرفت على إصدار الكتاب وحدة الدراسات في مركز تراث الجنوب التابع للقسم، وجاء بعنوان: (الديوانية والسماوة وتوابعهما الإدارية في كتابات الرحالة الأجانب خلال العهد العثماني - القسم الأول) من تأليف الدكتور سامي ناظم المنصوري، والدكتور إبراهيم ناجي الشباني.

وقال مدير المركز الدكتور حسين الشرهاني: إنّ "الإصدار يُعد نافذة مهمة لقراءة تاريخ المنطقة بعيون خارجية في القرون الثلاثة، السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر"، مضيفًا أنّ "الكتاب يرصد ويوثق ملاحظات دقيقة دوّنها الرحالة الأجانب عن مدينتي الديوانية والسماوة، التي قد لا تتوفر في المصادر المحلية".

واستخرج الباحثان مادة علمية من مدونات الرحالة المترجمة وغير المترجمة، غطت الجوانب الجغرافية، والتاريخية، والإدارية، والسياسية، والاقتصادية، وطبيعة العلاقة بين العشائر والسلطة العثمانية، إلى جانب رصد التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي طرأت على تلك المدن.

ويتألف الكتاب من أربعة فصول، خُصص الأول منها لبيان أهداف الرحالة وغاياتهم ووسائلهم، فيما استعرضت الفصول اللاحقة الأوضاع الجغرافية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية.

