إطلاق مسابقة الكوثر الإلكترونية + رابط المشاركة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت شعبة فاطمة بنت أسد (عليها السلام) للدراسات القرآنية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة إطلاق مسابقة الكوثر الإلكترونية - قراءة في كُتيب (لمَ لا).

وتُنظم المسابقة تيمنًا بزواج النورين، الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء (عليهما السلام)، على هامش ملتقى الكوثر بنسخته الثالثة الذي أقامته الشعبة، وتتضمن 15 سؤالًا مستوحًى من مضامين الكُتيب.

ويُعد كُتيب (لمَ لا) أحد إصدارات الشعبة، ويضم مجموعة من التوجيهات والأساليب والحلول المستلهمة من الرؤية القرآنية الكريمة، ومن هدي روايات أهل البيت (عليهم السلام)، مما يسهم في بناء أسرة صالحة متماسكة، تقوم على أسس المودة والرحمة والتفاهم.

شروط المشاركة:

1- كتابة الاسم الثلاثي الصريح مع رقم الهاتف.

2- المسابقة مخصصة للنساء فقط.

3- تُهمل الإجابة عند تكرار الاسم.

4- تكون المشاركة من الحساب الشخصي حصرًا.

ويستمر تسلم الإجابات مدة عشرة أيام من تاريخ إطلاق المسابقة، فيما يمكن الحصول على الكُتيب من معرض الكتاب الدائم قرب باب الإمام الحسن (عليه السلام) التابع للعتبة العباسية المقدسة، على أن يتم اختيار ثلاث فائزات وإعلان النتائج يوم عيد الأضحى المبارك.

