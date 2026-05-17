احد اعضاء موكب حسيني يروي عن تجربته في تقديم الخدمات للزوار بالمناسبات الدينية بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اتفق مجموعة من الشباب على تأسيس موكب حسيني خدمي بالرغم من مشاركتهم لمواكبهم الاصلية وكان لهم ما ارادوا فتنقلت خدمتهم بين مدن العراق الدينية المقدسة والى خارج العراق في دول عدة، كما كانت لهم بصمة في دعم القوات الامنية والحشد الشعبي خلال الحرب للقضاء على عصابات "داعش" الارهابية، كل تلك الخدمات تقدم بتكافل اصحاب الموكب على الانفاق وتبرع الميسورين، حتى تمكن من تخريج جيلين من الخدام على طريق محمـد وآل محمـد.

ويستعرض "بسام الخزعلي" احد اعضاء الموكب خدماتهم في مختلف المحافظات العراقية لوكالة نون الخبرية قائلا ان" موكب انصار الصاحب الحسيني الخدمي من محافظة النجف الاشرف تأسس قبل (25) عاما بعد سقوط الطاغية المقبور وزوال نظامه الدكتاتوري، وكانت اول خدمة له قدمها في ذكرى استشهاد الامام علي السجاد زين العابدين (عليه السلام) في الخامس والعشرون من شهر محرم الحرام في مدينة النجف الاشرف، ونحن مجموعة شباب نعمل بتكافل بيننا مع عدد من اهالي المنطقة، وبعدها انطلقت خدمتنا سواء في المناسبات الدينية داخل مدينة النجف الاشرف او خارجها، ونحرص على احياء مناسبة ذكرى استشهاد الامام الجواد (عليه السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة، كما نحيي شعائر استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب والسيدة فاطمة الزهراء (عليهما السلام) في مدينة النجف الاشرف، فيما نعود الى مجموعة من مواكبنا الاصلية في الزيارة الاربعينية كونها تستمر لايام عدة وفيها خدمات كبيرة، ونقدم وجبتي غداء وعشاء بنكهة نجفية وهي "التمن والقيمة" كما نقدم التمن بالباقلاء مع المرق، ناهيك عن خدمات الماء البارد والشاي".

"بسام الخزعلي" احد اعضاء الموكب

تكافل وانفاق

اعداد وجبات الطعام مثل "التمن والقيمة" يترتب عليه تكاليف كثيرة كونها تستهلك كميات كبيرة من اللحوم وعن الانفاق على الموكب يقول ان" الانفاق على الموكب تكافلي بيننا اعضاء الموكب وعلى مدار السنة، كما يساهم عدد من الميسورين من اهل الخير الذين يبحثون عن الاجر والثواب في دعم الموكب بمبالغ مالية او عينية، ونستمر في خدمة الزائرين خلال زيارة استشهاد الامام محمـد الجواد (عليه السلام) لمدة ثلاثة ايام متواصلة، اما في النجف الاشرف فتكون الخدمة من (5 ــ 10) ايام متواصلة، وعند عودتنا من الكاظمية سننصب موكبنا بعد اسبوع من الآن في مدينة الكوفة المقدسة لاحياء ذكرى استشهاد سفير الامام الحسين "مسلم بن عقيل" (عليهما السلام)، ونقدم الخدمة لاعداد غفيرة من الزائرين ليس عندي عدد محدد لهم، كما ان الخدام العاملين معنا عددهم كثير ايضا، وتزداداعدادهم عاما بعد آخر بعدما كانت البداية بسيطة"، مشيرا الى ان "بيننا وبين اهالي الكاظمية المقدسة الكرام تعاون وثيق حيث يمنحونا مكان لنصب الموكب وتقديم الخدمة ويسهلون علينا كثير من الامور، وبالمقابل نقدم لهم مختلف الخدمات عند مجيئهم الى مدينة النجف الاشرف لتقديم الخدمة في مناسبات اهل البيت (عليهم السلام)"،مؤكدا ان" خدمتهم تقدم في جميع المدن الدينية مثل النجف الاشرف وكربلاء وسامراء والكاظمية المقدسة، وخارج العراق في مدينة قم المقدسة وسوريا وللشعب الايراني، كما لنا مشاركة فاعلة في دعم القوات الامنية والحشد الشعبي خلال الحرب التي قضت على عصابات "داعش" الارهابية، بل ان مواكب النجف الاشرف كانت اول الداعمين وحملاتها انطلقت من المحافظة باعداد كبيرة "، لافتا الى ان" هذا الموكب خرج جيلين من الخدام كانوا صغارا واصبحوا شبابا يتصدون للخدمة الحسينية وكما اخدناها من اباءنا واجدادنا نسلمها الى ابنائنا واحفادنا لان الخدمة الحسينية منهج وعقيدة".

