إصدار عددين جديدين من نشرتي الكفيل والخميس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد (1072) من نشرة الكفيل والعدد (1087) من نشرة الخميس.

ويشرف على إصدار النشرتين الأسبوعيتين مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم، الذي يعمل على تقديم محتوى معرفي متنوع يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وقال سكرتير التحرير السيد منير الحزامي: إنّ " المركز يحرص عبر النشرتين على تقديم مضامين ثقافية ودينية مختصرة تجمع بين الفائدة والطرح الهادف، بأسلوب مبسط يناسب مختلف فئات القرّاء".

وأضاف، أنّ " المركز يسعى عبر هذه النشرات إلى تقديم محتوى متنوع يجمع بين المعلومة والفائدة، مع التركيز على القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تمس حياة الإنسان اليومية، بما يتماشى مع رسالة العتبة المقدسة في نشر الوعي والبصيرة".

وتُعد نشرتا الكفيل والخميس من الإصدارات الثقافية المستمرة التي تحظى باهتمام القرّاء والزائرين، لما تتضمنانه من موضوعات معرفية متنوعة تُقدم بأسلوب مختصر وهادف.

