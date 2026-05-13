توجيهات خاصة استخبارية لتأمين زيارة استشهاد الإمام الجواد (ع) في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهات خاصة تتعلق بالخطة الاستخبارية لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، مؤكداً أهمية تكثيف الجهد الأمني والاستخباري لضمان انسيابية حركة الزائرين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم، مؤتمراً أمنياً موسعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، كُرِّس لمناقشة وتعضيد الجهد الاستخباري الرامي لتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام)".

وأِشارت وفق البيان، أن "المؤتمر شهد حضوراً رفيع المستوى لجميع مفاصل المنظومة الاستخبارية والأمنية، لضمان أعلى درجات التنسيق الميداني، وشمل الحضور الجهات الاستخبارية في مختلف مفاصل الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وممثلي قيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي".

ونوه الوزير خلال المؤتمر، وفقا للبيان، على "ضرورة تكثيف العمل العملياتي والمعلوماتي الاستباقي"، موجهاً "بتفعيل الجهد المعلوماتي وتوحيد قاعدة البيانات والمعلومات لضمان انسيابية حركة الزائرين".

ووجه "بنشر المفارز الاستخبارية لتأمين طرق سير الزوار المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة"، مؤكداً على "رفع درجة الاستعداد في جميع المحاور والقواطع المحيطة بالعاصمة والمنافذ المؤدية للمرقد الشريف".

