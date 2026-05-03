صحيفة الإندبندنت: ترامب لا يدرك حجم الكارثة الاقتصادية التي تسبب بها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتبت صحيفة الإندبندنت في افتتاحيتها: "لا يدرك ترامب مدى انزلاق العالم نحو كارثة اقتصادية". وأضافت الصحيفة: "مع نفاذ السلع من رفوف المتاجر وندرة الأدوية، ينغمس ترامب في المديح الزائف الذي يتلقاه لتدخله الفاشل في إيران، كضفدع في قدر ماء يغلي ببطء دون أن يدرك أنه يُطهى".

وأكدت الصحيفة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، أن "الضغوط على التجارة العالمية تتزايد. فالأدوية الأساسية باتت أكثر صعوبة في الحصول عليها. ونقص الأسمدة يؤدي إلى ارتفاع التضخم الغذائي، ووقود الطائرات أصبح نادرًا حتى لتلبية احتياجات النقل الأساسية".

وأضافت: "العواقب الثانوية لا تقل خطورة. فارتفاع التضخم يعني ارتفاع أسعار الفائدة، مما يضع ضغطًا هائلًا على الأسر والشركات وقدرة الحكومة على الاقتراض لمواجهة الركود". وتابعت الإندبندنت: "عقود من العولمة وسلاسل التوريد المتكاملة تعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تعزل نفسها عن هذه الاضطرابات". "هل يدرك ترامب، المنغمس في خطاباته غير المنطقية وصوره الغريبة التي تولدها تقنيات الذكاء الاصطناعي كمنقذ، ما يحدث في العالم؟"