أعلن الباكستانيون استعدادهم لإعادة بناء جزء من حسينية أعظم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مواطن باكستاني، زار حسينية أعظم في مدينة زنجان التي دمرها العدو الأمريكي الصهيوني، في رسالة مصورة، معربًا عن تضامنه مع أهالي زنجان، إنه يعتبر ما حدث لحسينية أعظم في هذه المدينة "استشهادًا"، وأعلن أن مسلمي باكستان تعهدوا بإعادة بناء جزء من هذه الحسينية باسم الإمام الحسين (عليه السلام). وخاطب هذا الناشط الثقافي الباكستاني أهالي زنجان قائلًا: "يا أهل زنجان الأشداء، أنقل إليكم هذه الرسالة باسم شعب باكستان: عندما علمنا أن المجرمين الأمريكيين والإسرائيليين قد استشهدوا في حسينية أعظم في زنجان، هرعنا إلى هنا على الفور".

وأضاف: "لا نقول إن هذه الحسينية قد هوجمت، بل نقول إنها استُشهدت". وأضاف المواطن الباكستاني قائلاً: "من هذه الجريمة، يتضح جلياً أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عدوتين لإيران ونظامها فحسب، بل هما عدوتان للحسين (ع)، ولأهل البيت (ع)، ولرسول الله (ص)، وعدوتين لله". وأعلن عن إعداد ونشر فيديو متعدد اللغات، قائلاً: "جئنا إلى هذا المكان، وصورنا فيديو، وتحدثنا باللغتين البشتوية والأردية.

بإذن الله، سنرسل هذا الفيديو إلى الشعب الباكستاني ليتم نشره هناك أيضاً". وأشاد هذا الناشط الباكستاني بقدرة أهالي زنجان، قائلاً: "ستُعاد بناء هذه الحسينية، لأنكم لستم بحاجة إلى المال. أنتم، يا أهل زنجان الأعزاء، ستتحدون وتبنونها أفضل من ذي قبل. لكننا نريد إعادة بناء جزء من هذه الحسينية، لنكون نحن أيضاً نصيباً باسم الإمام الحسين (ع)".

وفي الختام، قال: "نحن، شعب باكستان - الشيعة وجميع المسلمين - نقف معكم يا شعب إيران".