عضو في الكونغرس الأمريكي: حرب ترامب مع إيران غير قانونية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انتقد جون لارسون، العضو الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، سياسات دونالد ترامب، مؤكدًا أن الحرب مع إيران قد بدأت دون تفويض من الكونغرس، وأن الرئيس يعتبر نفسه فوق القانون. ووفقًا للارسون، فقد مرّ ستون يومًا على بدء حرب ترامب غير الشرعية مع إيران، والتي أسفرت عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وارتفاع حاد في أسعار البنزين. وقد أعلن ترامب أنه لن يسعى أبدًا للحصول على تفويض من الكونغرس لشنّ هذه الحرب. وأكد لارسون قائلًا: "يعتقد دونالد ترامب أنه فوق القانون وغير مسؤول أمام أحد، ولكنه مخطئ".