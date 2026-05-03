تستضيف البعثة الإيرانية في الكونغو حملة "لا للحرب"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُقيمت حملة "لا للحرب" في سفارة إيران بكينشاسا، على شكل معرضٍ مُتكامل ضمّ صورًا فوتوغرافية، وموسيقى إيرانية-كونغولية مُدمجة، وحوارًا، وركنًا للرسم للأطفال. ركّز الحدث، الذي تمحور حول استشهاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وطلاب مدرسة ميناب، على فظائع الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، مُعززًا التضامن الشعبي ضد الحرب، ومُحشدًا الدعم لصمود الشعب الإيراني.

ساهم الحضور الكبير، ولا سيما الأطفال والشباب، في تعزيز روح التضامن. رفعت الكلمات المُلهِمة التي ألقاها موظفو السفارة من مستوى الوعي العام، وأضفى التصميم الإبداعي، بما في ذلك اللافتة الكبيرة، وركن الرسم للأطفال، ومقطوعة الموسيقى الإيرانية-الكونغولية المُدمجة التي أُنتجت بتقنية الذكاء الاصطناعي، جاذبيةً خاصة. نجح المعرض في إيصال رسالة إيران المُناهضة للحرب بفعالية، ومهّد الطريق للتضامن الثقافي بين شعبي إيران والكونغو.