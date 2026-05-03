الطلاب الإمامية الباكستانية يجددون البيعة لآية الله السيد مجتبى خامنئي في تجمع خيبر بختونخوا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت منظمة الطلاب الإمامية في باكستان، في إقليم خيبر بختونخوا، مراسم "تجديد البيعة للقائد". وشهد هذا التجمع حضوراً حاشداً ضمّ عدداً كبيراً من العلماء والعلماء المحليين، وشيوخ القبائل، وطلاب المعاهد الدينية، وأعضاء الجناح الشبابي للإمامية، وجموعاً غفيراً من المؤمنين.

وقد عكس الحضور القوي للشباب، إلى جانب العلماء والشيوخ، صورةً للوحدة والتضامن والترابط الوثيق بين الشعب وقيادة الأمة الإسلامية. وخلال هذا الحشد الكبير، جدد الحاضرون ولاءهم وولاءهم لآية الله السيد مجتبى خامنئي، قائد الثورة الإسلامية. وفي كلمته خلال المراسم، أوضح حجة الإسلام محمد أمين شهيدي، رئيس أمة الوحدة في باكستان، مكانة القيادة في العالم الإسلامي، والدور المحوري للإمام خامنئي في إيقاظ الأمة الإسلامية، ونصرة المظلومين في شتى أنحاء العالم، ومواصلة مسيرة الشهداء.

كما شدد على ضرورة يقظة الشباب، والتمسك بمبادئ الثورة الإسلامية، والوحدة بين المسلمين الشيعة والسنة، والصمود في وجه الظلم والاستبداد العالميين. وجدد المشاركون في هذا التجمع الحاشد، وهم يهتفون بالشعارات ويعبرون عن إيمانهم العميق، عهدهم مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. وأكدوا التزامهم باتباع نهج الشهداء، ودعم محور المقاومة، والدفاع عن مبادئ الإسلام المحمدي الخالص (عليه السلام وآل بيته). واختتمت المراسم في جو روحاني مؤثر بالدعاء الختامي وتلاوة سورة الفاتحة على شهداء الأمة.