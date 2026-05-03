مجموعة هاندالا للقرصنة: تم اختراق 150 ألف رسالة بريد إلكتروني سرية لروبرت مالي ونشرها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مجموعة هاندالا للقرصنة الإلكترونية أنها تمكنت، في عملية إلكترونية معقدة، من اختراق أنظمة روبرت مالي، مهندس العقوبات المفروضة على إيران والمستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة. استهدفت عملية القرصنة الولايات المتحدة، الدولة الأكثر حماية في العالم، وكشفت في الوقت نفسه عن ثغرات في نظامها. ووفقًا للمجموعة، فقد نُشرت 150 ألف رسالة بريد إلكتروني جديدة وسرية للغاية تخص روبرت مالي، بالإضافة إلى آلاف المحادثات المباشرة من حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، وذلك لأول مرة على موقع هاندالا الإلكتروني.

وتؤكد مجموعة هاندالا أن الوثائق المخترقة تحتوي على أدلة دامغة على الدور المباشر للوبي الصهيوني في تصميم وتنفيذ العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وتشمل الوثائق أدلة تُظهر تعاونًا وثيقًا بين عدة دول عربية في الخليج العربي وروبرت مالي وفريقه المعني بالعقوبات، ودورها كذراع تنفيذي لمشاريع تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران.