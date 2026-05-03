عضوة الكونغرس الديمقراطية الأمريكية: ترامب مجرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصفت عضوة ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجرم. وكتبت النائبة الديمقراطية إلهان عمر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، بعد نشر فيديو لتصريحات دونالد ترامب في فلوريدا: "هذا الهذيان المختل صادر عن مجرم لديه 34 إدانة جنائية، وقد أدين بالاعتداء الجنسي، ومتهم بإساءة معاملة الأطفال".

وفي خطابه في فلوريدا، كرر ترامب شائعات تم دحضها منذ زمن طويل حول إلهان عمر، النائبة المسلمة الصومالية الأمريكية عن ولاية مينيسوتا. وفي تعليقات بذيئة، قال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنها تزوجت من أخيها، وهذا أمر غير قانوني تمامًا". كما أشارت إلهان عمر إلى أن: "اسم دونالد ترامب يظهر 38 ألف مرة في ملفات إبستين".

وكانت النائبة المسلمة قد صرحت سابقًا في رسالة أنه بالنظر إلى تورط الرئيس الأمريكي بشكل كبير في قضية إبستين، فإن ترامب "زعيم جماعة تدعم المتحرشين بالأطفال". لقد ألقت قضية جيفري إبستين - رجل الأعمال اليهودي المدان بارتكاب جرائم جنسية وغسيل أموال - بظلالها على المناخ السياسي العام في الولايات المتحدة لسنوات.