عالم سني عراقي يشيد بموقف امرأة كشفت انتهاكات الحكومة الأمريكية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتبر الشيخ خالد الملا، رئيس رابطة علماء السنة العراقيين، قيام امرأة بفضح جرائم الحكومة الأمريكية أمام وزير الحرب الأمريكي مثالاً على "الضمير الإنساني". وقد علّق الشيخ خالد الملا، رئيس رابطة علماء السنة العراقيين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" على قيام امرأة، في مواجهة وزير الحرب الأمريكي هيغسيث، بفضح جرائم الحكومة الأمريكية.

وأكد قائلاً: "يثبت هذا الفعل أن للضمير الإنساني لغة عالمية". وتابع الملا: "عندما تتحدث بحماس وشغف عن الأطفال في مدرسة إيرانية أو في أي مكان آخر، فإنها لا تنظر إلى جوازات سفرهم أو دينهم، بل إلى براءتهم المسلوبة". "هذا الموقف الأخلاقي المستقل هو ما يجعل صوتها مسموعاً ومؤثراً، لأنه ينبع من مبدأ راسخ، لا من مصالح سياسية". "إن موقف هذه المرأة دليل للجميع. إذا كانت، على الرغم من كل اختلافاتها، قد وجدت في قلبها مكاناً لألم الأطفال الإيرانيين الذين لا تعرفهم، فما هو عذر أولئك الأقرب [إلى هذه القضايا]، أو الضمير الذي يرى الظلم ولكنه يبقى صامتاً؟"