أسعار النفط ترتفع أو تنخفض تبعاً لمزاج ترامب - رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سخر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو من تقلبات أسواق النفط العالمية، قائلاً إن الأسعار تبدو الآن وكأنها ترتفع وتنخفض تبعاً لمزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حديثه في براتيسلافا، أشار فيكو بسخرية إلى أن النفط يتأثر بمزاج ترامب أكثر من تأثره بالعوامل الأساسية. وقال: "إذا استيقظ وهو في مزاج جيد، ينخفض ​​سعر النفط؛ وإذا استيقظ وهو في مزاج سيئ وأدلى بتصريح ما، يرتفع سعر النفط تلقائياً".

وجاءت تصريحاته بعد ارتفاع حاد في أسعار النفط وسط تقارير تفيد بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين كانوا يُعدّون خيارات لشنّ ضربات تتعلق بالنزاع الإيراني، مما زاد من حالة عدم اليقين السائدة في السوق. ويأتي هذا الاضطراب في أعقاب التصعيد الذي وقع في 28 فبراير/شباط، عندما شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجمات على إيران، ما دفع طهران إلى الرد بإجراءات شملت فرض قيود على مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لتجارة الطاقة العالمية. منذ ذلك الحين، أظهرت أسواق الطاقة والأسواق المالية حساسية متزايدة للإشارات السياسية الصادرة من واشنطن، حيث أشار المحللون إلى تغير خطاب ترامب باعتباره محركًا رئيسيًا لتقلبات الأسعار. كما أشار فيكو إلى التدخلات الأمريكية السابقة في دول مثل العراق وفنزويلا، محذرًا من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يزيد من اضطراب الأسواق العالمية.