يستضيف المهرجان القرآني السنوي بجامعة الإمام الكاظم مشروع "زينبية عباءة" للنساء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بالتزامن مع المهرجان القرآني السنوي في جامعة الإمام الكاظم بالنجف، أُقيم حفل تخريج مشروع "زينبيّة عباية" التعليمي القرآني بالتعاون مع العتبة الحسينية الشريفة. ونظمت كلية جامعة الإمام الكاظم بالنجف، ضمن فعاليات مهرجانها القرآني السنوي، حفل تخريج مشروع "زينبيّة عباية" بالتعاون مع العتبة الحسينية الشريفة. يُعدّ هذا المشروع برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا خاصًا بالنساء، يهدف إلى نشر تعاليم القرآن الكريم وسنة أهل البيت (عليهم السلام)، ولا سيما السيدة زينب الكبرى (عليها السلام).

وبعد إتمام دورات متخصصة في العلوم القرآنية، وأسلوب الحياة الإسلامي، والأخلاق، تسلّمت طالبات هذا المشروع شهادات تخرجهن بنجاح. وخلال الحفل، أكّد المتحدثون على دور المرأة في نشر ثقافة القرآن الكريم وسنة أهل البيت (عليهم السلام)، والاقتداء بالسيدة زينب الكبرى (عليها السلام). وتم تكريم الطالبات المتفوقات بلوحات تذكارية وجوائز. يشمل هذا المهرجان، الذي تقيمه جامعة الإمام الكاظم سنوياً، مسابقات قرآنية وورش عمل تعليمية وندوات متخصصة في مجال العلوم القرآنية.