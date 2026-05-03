الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة أوبك، وانهيار النظام الخليجي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدمت أبوظبي قرار الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من منظمة أوبك كخطوة استراتيجية نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. إلا أن الواقع يروي قصة مختلفة.

يمثل هذا الانسحاب اعترافاً ضمنياً بهزيمة جيوسياسية أعمق: نهاية مشروع دام عقوداً سعت من خلاله ممالك الخليج العربي إلى بناء نظام إقليمي يستبعد إيران. ما نشهده اليوم هو انهيار البنية الأمنية التي طبعت منطقة الخليج العربي منذ عام ١٩٨١. لقد تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي كحاجز وقائي ضد الثورة الإسلامية. وبعد أربعة عقود، فشل هذا المشروع. كشفت الحرب الأخيرة مع إيران الحقيقة الجوهرية التي حاولت الممالك إخفاءها: بدون الحماية الأمريكية، يميل ميزان القوى الإقليمي لصالح طهران. راهنت أبوظبي بقوة على نظام يتم فيه احتواء إيران أو هزيمتها. وقد فشل هذا الرهان. وتواجه الآن مستقبلاً تمتلك فيه إيران حق النقض على الوصول إلى نفط الخليج العربي.

المفارقة كبيرة: منظمة هيمنت عليها السعودية لعقود تعمل الآن في سوق تكون فيها الكلمة الأخيرة لطهران. كان مجلس التعاون الخليجي دائمًا أقرب إلى المظهر منه إلى الواقع. فبُني على وهم التضامن الملكي المشترك، أخفى المجلس خصومات عميقة ورؤى متناقضة لمستقبل المنطقة. لم يكن ما يجمعه مشروعًا مشتركًا إيجابيًا، بل عدو مشترك: إيران. كشف الحصار المفروض على قطر بين عامي 2017 و2021 عن عمق الانقسامات. حاولت الرياض وأبو ظبي تأديب الدوحة بسبب علاقاتها مع إيران وتركيا. قاومت قطر، مُظهرةً أن المجلس عاجز عن فرض الانضباط حتى على أصغر أعضائه. شكّلت الحرب في اليمن إهانة جماعية أخرى. فرغم الإنفاق الهائل على الأسلحة الغربية والدعم الأمريكي، عجز التحالف عن هزيمة أنصار الله. فاقم الصراع الانقسامات الداخلية: سعت الإمارات والسعودية إلى تحقيق أهداف متباينة؛ وحافظت عُمان على حيادها؛ بينما استُبعدت قطر. أكملت الحرب الأخيرة مع إيران هذا التفكك. فخلال أربعين يومًا من المواجهة، ظلت ممالك الخليج العربي مشلولة. ورغم الهجمات الإيرانية المتكررة، لم يُقدم أي منها على أي عمل هجومي يُذكر. تعرضت القواعد العسكرية للهجوم، وانكشفت البنية التحتية النفطية، وأصبح مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية. لم تُهيئ عقود من الإنفاق الدفاعي هذه الأنظمة الملكية لمواجهة خصم يمتلك قدرة فعالة على بسط نفوذه. كانت هذه الأنظمة تعتمد كلياً على الحماية الأمريكية التي لم تعد تشكل ضمانة أمنية موثوقة. وبدون هذا الدعم، فقدت دول مجلس التعاون الخليجي (P)GCC مبرر وجودها.