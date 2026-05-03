العتبة العلويّة المقدّسة تُطلق الموسم الرابع من برنامج ملتقى شعراء العراق السنوي الرابع للشعر الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تجسيدًا لرسالتها في رعاية الأدب الحسيني ، أعلنت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة ، متمثلةً بقسم الإعلام، عن إطلاق الموسم الرابع من برنامج (ملتقى شعراء العراق السنوي الرابع للشعر الحسيني)، بمشاركة نخبة من شعراء القصيدة الحسينية من مختلف محافظات العراق، بهدف تعزيز المضمون الفكري والعقدي للمنبر الحسيني.

وحول الأهداف والرسالة، تحدَّث معاون رئيس قسم الإعلام، الخادم جعفر البديري، للمركز الخبري قائلًا: "يستهدف البرنامج في موسمه الحالي استضافة 40 شاعرًا تمَّ اختيارهم بعناية من مختلف أنحاء البلاد، ممَّن كانت لهم بصمات واضحة على المنابر الحسينية في الأعوام السابقة، مع الحرص على استقطاب أسماء جديدة في كل دورة، بما يُسهم في تحقيق حالة من التبادل المعرفي والخبرة الأدبية، وتوسيع دائرة التأثير في الساحة الشعرية الحسينية".

وأضاف: يتضمّن البرنامج حزمة من الفعاليات المتكاملة التي تجمع بين البعد الروحي والتوجيهي، من خلال محاضرات تثقيفية تعنى بترسيخ مفهوم (أدب الخدمة) واستشعار قدسية المناسبة، إلى جانب ورش تخصصية تؤكد على أهمية انتقاء المفردة الرصينة التي تنسجم مع عظمة القضية الحسينية، والابتعاد عن الغلو أو المضامين التي قد تخل بالسياق العقدي الصحيح، وطرح معايير شرعية وأدبية لكتابة القصيدة الحسينية، بما يضمن انسجامها مع الثوابت الدينية ويحافظ على وقار المنبر.

وعن الفعاليات المرافقة للبرنامج، بيّن: كما يشمل البرنامج جانب المعايشة الميدانية، عبر إشراك الشعراء في أجواء الزيارة والخدمة داخل العتبة العلويّة المقدّسة ، لاستلهام القيم والمعاني الحية التي تنعكس في نتاجاتهم الأدبية.

ويهدف هذا البرنامج السنوي إلى إعداد شاعر حسيني واعٍ قادرٍ على تقديم رسالة أدبية تعبر عن جوهر القضية الحسينية عبر قصائد رصينة في مبناها ومعناها.

