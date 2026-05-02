بسبب دعمه لإيران..الشرطة تقتحم بوحشية منازل أقارب الناشط الشيعي البارز في الأرجنتين

2 مايو 2026 - 07:57
رمز الخبر: 1808596
مصدر: أبنا
اقتحمت قوات الشرطة الأرجنتينية منازل مجموعة من أقارب "سهيل أسعد"، أحد الدعاة البارزين لدى الشيعة؛ وذلك بسبب دعمه لجمهورية ايران الاسلامية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد "سهيل أسعد"، الناشط الشيعي البارز في الأرجنتين، بأن الشرطة الأرجنتينية اقتحمت منازل عدد من أقاربه في الأرجنتين بشكل وحشي، وربط ذلك بمواقفهم الداعمة لجمهورية ايران الاسلامية.

وقال أسعد في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا الإجراء تم في الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي، حيث دخلت قوات الشرطة منزل شقيقه وشقيقته وابنة أخته، وصادرت الأجهزة الإلكترونية، وفتشت المكان لمدة ست ساعات تقريباً.

وأشار أسعد إلى أن التشيع ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هما سبب هذا الإجراء، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات لن تمنعه من مواصلة مواقفه.

يُذكر أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الاحتلال الصهيونية دخلت مرحلة جديدة ومتطورة في عهد "خافيير ميلي"، الرئيس الحالي للأرجنتين، حيث اتخذ ميلي مواقف صريحة في دعم دولة الاحتلال الصهيونية - التي ترتكب مجازر في فلسطين ولبنان وشنت عدوانا غاشما على جمهورية ايران الاسلامية - وجعلها إحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية لبوينس آيرس.

