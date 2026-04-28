عراقجي: طهران وموسكو تؤكدان مواصلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّه حظي بلقاء جيد جداً مع الرئيس بوتين لأكثر من ساعة ونصف.

واضاف : نّه جرى بحث واستعراض مع الطرف الروسي لكافة القضايا بالتفصيل، سواء ما يتعلق بالعلاقات الثنائية أم القضايا الإقليمية.

وأوضح أنّه تم بحث واستعراض كل ما يخص الحرب وعدوان النظام الأميركي وكيان الاحتلال على إيران.

وأشار إلى أنّ التعاون بين إيران وروسيا حظي باهتمام خاص خلال اللقاء مع الرئيس بوتين، حيث طُرحت أفكار جيدة جداً.

ولفت عراقجي إلى أنّ الرئيس بوتين قال إن العالم أجمع، لا روسيا فقط، بات اليوم يثني على الشعب الإيراني بسبب صموده في وجه أميركا، كما قال إن العالم أجمع يثني على الشعب الإيراني لتحقيقه النصر في هذه الحرب غير المتكافئة وغير العادلة.

واختتم وزير الخارجية الايراني بالتأكيد على شكر طهران لأصدقائها الروس على دعمهم خلال هذه الحرب، مشدداً على التمسك بمواصلة العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع روسيا.

وكان بوتين قد أكد أن بلاده تعتزم تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع طهران، مشيداً بشجاعة الشعب الإيراني في مواجهة "المحن".

