بوتين: تلقيت رسالة من قائد الثورة الاسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بحسب النص الذي نشرته الكرملين عن هذا اللقاء، الذي جرى في مكتبة "بوريس يلتسين" الرئاسية، خاطب بوتين عراقجي قائلاً: "أرجو أن تنقلوا شكري على رسالته إلى قائد الثورة، وأن تبلغوه بخلاص أمنياتي بدوام الصحة والعافية".

وتابع بوتين في إشارته إلى التطورات في المنطقة: "نحن نرى كيف يكافح الشعب الإيراني بشجاعة وبطولة من أجل استقلاله وسيادته".

كما أكد أن روسيا "ستفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، لضمان تحقيق هذا السلام في أسرع وقت ممكن".

