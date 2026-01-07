إيران تعدم عميل الموساد علي أردستاني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نفّذت إيران حكم الإعدام بحق علي أردستاني، المدان بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه، واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقًا لمصادر رسمية، نُفّذ حكم الإعدام بحق علي أردستاني، نجل أحمد، فجر الأربعاء، بعد موافقة المحكمة العليا الإيرانية النهائية.

وكان أردستاني قد أُدين بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات حساسة وسرية عن البلاد إلى الصهاينة. وبحسب ملف القضية، جُنّد المدان من قبل الموساد عبر الإنترنت، ونفّذ مهامًا مُحددة مقابل مبالغ مالية مُحددة ووعود كاذبة.

وتُظهر الوثائق القضائية والأدلة الداعمة والاعترافات الصريحة أن أردستاني، بتوجيه من ضباط الموساد، كان يُزوّد ​​الجهاز بصور لمواقع مُحددة ومعلومات عن أفراد مُستهدفين.

وبعد إتمام كل مهمة، كان يتقاضى مبالغ مالية على شكل عملات رقمية.