إصدار الكتاب الرابع عشر من سلسلة (علماؤنا السابقون)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، الكتاب الرابع عشر من سلسلة (علماؤنا السابقون).

وأشرف على الإصدار الموسوم (من أوائل المدوّنين في تفسير القرآن الكريم/ علي بن مهزيار الدورقي الأهوازي)، مركز الدراسات والبحوث القرآنية التابع للمجمع.

ويُعد الأهوازي من أولاء التلامذة والحفظة الذين كان لهم الشرف الأطول في خدمة أربعة من الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، فسارع منذ صباه إلى النهل من علومهم (عليهم السلام)، واختار السير إلى أبوابهم العامرة والالتحاق بحلقاتهم العلمية الدراسية.

وجاء هذا الإصدار للتعريف بسيرته ومكانته العلمية، ولا سيّما جهده التفسيري، كونه من أوائل المدونين في تفسير القرآن الكريم بالمأثور، ولكي تُستجلى البصائر في حفظ كلام أهل البيت (عليهم السلام).

..........

انتهى/