إصدار العددين 19 و20 من مجلة تراث البصرة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، العددين 19 و20 ضمن المجلد السابع من مجلة تراث البصرة المحكّمة.

ويشرف على إصدار المجلة مركز تراث البصرة التابع للقسم، وتُعد من المجلات الفصلية التي تُعنى بالتراث البصري.

وتضمن العددان مجموعة من البحوث والدراسات العلمية التي عالجت موضوعات متنوعة، منها: المنهج الروائي في تفسير القرآن، وروايات أبان بن نوح بن عثمان البصري، ودراسة الفقيه البصري مفلح الصيمري ومذهبه في بيع الكلاب، إلى جانب بحث في منهج أهل البيت (عليهم السلام) في التواصل الفكري.

كما اشتمل العددان على دراسات في أوزان الخليل بن أحمد الشعرية، وقراءة في الاحتمالات ومستوى الأداء اللغوي في شعر عبد العزيز عسير، فضلًا عن بحث تاريخي تناول إجراءات والي البصرة عثمان بن حنيف في مواجهة أتباع الجمل سنة 36هـ.

وضمّ العددان مجموعة من الدراسات التاريخية عن دور الحسن بن الهيثم البصري في تاريخ الدولة الفاطمية، والأحوال الاقتصادية في البصرة للفترة 1921–1931، إضافة إلى نصوص مفقودة من كتاب (تاريخ البصرة) لزكريا بن عبد الرحمن الضبي البصري.

وتُعد المجلة من المجلات العلمية الأكاديمية العراقية، التي تُعنى بدراسة تراث مدينة البصرة وتسليط الضوء على جوانبها كافة.

