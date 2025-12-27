إصدار العدد 55 من مجلة العميد المحكمة + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثَقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 55 من مجلة العميد المحكمة.

ويشرف على الإصدار مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع للقسم.

وتضمّن العدد الجديد سبعة أبحاث في الدراسات الإنسانية، إضافةً إلى ملف خاص بعنوان: (قراءات تحليلية في كلام الإمام الحسين -عليه السلام-)، اشتمل على ثلاثة أبحاث قدّمت مقاربات معرفية معمّقة في دعاء عرفة والمعرفة القرآنية وخطب الإمام الحسين (عليه السلام).

وكذلك ضمّ العدد أربعة أبحاث أخرى في تخصصات متنوّعة شملت السيرة، والإدارة، والاقتصاد، والجغرافيا، إلى جانب بحث باللغة الإنكليزية، بما يعزّز تنوع المعرفة وشمولية الطرح.

وتُعدّ مجلة العميد من المجلات الفصليّة المحكّمة التي تُعنى بالأبحاث والدراسات الإنسانية المنوّعة.

لقراءة العدد 55 من مجلة العميد المحكّمة وتحميله إلكترونيًّا... اضغط هنا.

