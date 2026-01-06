إطلاق دورة ربيع القرآن لمهارات الترتيل بنسختها الثانية في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أطلق المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، دورةَ ربيع القرآن لمهارات الترتيل بنسختها الثانية، في محافظة كربلاء.

وقال مديرُ معهد القرآن الكريم التابع للمجمع الشيخ جواد النصراوي: إنَّ "المعهد أطلق دورةَ ربيع القرآن لمهارات الترتيل بنسختها الثانية، بالتزامن مع ولادة الإمام علي (عليه السلام)".

وأضاف، أنّ الدورة تنظم في محافظة كربلاء المقدسة، وتقام مدة يومين في الأسبوع، وبمشاركة 35 طالبًا.

وبيّن، أنّ "الدورةَ تهدف إلى زيادة تمكين المشاركين وصقل مواهبهم، بما يسهم في الاستفادة من طاقاتهم ضمن مشروع الختمات القرآنية".

