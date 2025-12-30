أوكرانيا تستخدم 91 مسيرة لإغتيال الرئيس السوري "بوتين" في مقر إقامته

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أوكرانيا حاولت قبل يوم أمس استهداف مقر رسمي للرئيس فلاديمير بوتين باستخدام عشرات المسيّرات، مشيرا إلى أن موسكو ستعيد النظر في موقفها التفاوضي.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أفاد لافروف في تصريحات الاثنين، أن أوكرانيا لجأت إلى ما وصفه بـ"إرهاب الدولة". وذكر أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو جرحى أو أضرار، وأن جميع المسيّرات أُسقطت.

وأضاف أن كييف أقدمت في الليلة الفاصلة أمس على محاولة مهاجمة المقر الرسمي للرئاسة في مقاطعة نوفغورود باستخدام 91 مسيّرة.

وأشار إلى أن روسيا لن تنسحب من المفاوضات بشأن أوكرانيا بسبب الهجوم، لكن سيُعاد النظر في النهج التفاوضي لروسيا مع الأخذ في الاعتبار الانتقال الحاسم لنظام كييف إلى سياسة إرهاب الدولة".

ولفت إلى أن روسيا سترد على الهجوم، مضيفا أنه عقب محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس بوتين، تم تحديد أهداف وتوقيت الرد الروسي.

وفي مايو/أيار 2023، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن مقر الكرملين في موسكو تعرض لهجوم بمسيّرتين وأن بوتين كان موجودا وقتها بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفا أوغاريوفا"، ولم يصب بأي أذى ولم يتغير جدول أعماله. واعتبرت الرئاسة الروسية وقتها أن الهجوم محاولة لاغتيال بوتين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

