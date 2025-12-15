حفل تخرج أكثر من 1000 طالبة جامعية في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال عضو وفد العتبة العباسية المقدسة في باكستان ورئيس قسم الشؤون الدينية فيها، الشيخ صلاح الكربلائي: إنّ الحفل تضمن عرضًا مسرحيًّا جسّد قيمًا تربوية وإنسانية مستلهمة من سيرة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، إلى جانب تكريم الطالبات المتفوّقات في النشاطات الجامعية، تقديرًا لجهودهن العلمية ودورهن في المجتمع الأكاديمي.

وبيّن أنّ الحفل عكس مستوى عالٍ من الالتزام والانتماء لدى الطالبات المشاركات، مؤكّدًا أنّ فعاليات الحفل شهدت تفاعلًا واسعًا من الطالبات ما يعكس وعيهن الثقافي والعقائدي.

وأشار الشيخ الكربلائي إلى أن عددًا من الطالبات قطعن مسافات طويلة للمشاركة في فعاليات الحفل، وهو ما يبرز مكانة المهرجان وأثره الروحي في المجتمع الباكستاني.

وأكّد أنّ هذا التفاعل نابع من ارتباط المهرجان باسم السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وقيمة الرعاية التي تقدمها العتبة العباسية المقدسة، داعيًا طلبة العلم والمؤمنين إلى دعم هذه الشريحة والاهتمام بها، لما تتمتع به من ولاء واستعداد للتفاني في خدمة عقيدتها ومبادئها.

واختتمت فعاليات الحفل بافتتاح معرض علمي، ضمّ نتاجات وبحوثًا طلابية عكست المستوى العلمي والمعرفي الذي وصلت إليه الطالبات المشاركات، وتكريم الطالبات المشاركات في الحفل.

.........

انتهى/ 278