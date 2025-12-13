"اليونيسف" تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة والدفاع المدني يناشد بإخلاء المنازل المتصدعة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شددت على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.

ميدانيا، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني النازحين الذين عادوا للسكن في مبان ومنازل استهدفها القصف بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وإخلائها فورا إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن، بعد تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل في أحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة.

كما أعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال إنقاذ طفل وانتشال خمسة أشخاص من عائلة بدران عقب انهيار سقف منزلهم في منطقة بئر النعجة فجر الجمعة 12 ديسمبر.

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن السلطات حذرت مرارا من تداعيات المنخفض الجوي وضرورة إدخال الخيام للسكان، متوقعا تفاقم الأوضاع خلال 72 ساعة المقبلة.

وحمل الاحتلال والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، متهما الاحتلال بمواصلة "جريمة الإبادة" بحق سكان القطاع، ومشيرا إلى المعلومات المضللة التي يتم ترويجها بشأن المساعدات، في حين لم يدخل غزة – بحسبه – سوى 10% من شاحنات الإغاثة المقررة.