مشاركة 190 خطاطًا من (14) عربية واسلامية في معرض الخط العربي الدولي في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيم معرض وارث الدولي للخط العربي بنسخته الثالثة بمشاركة عدد كبير من الخطاطين العراقيين والعرب والمسلمين، وشهد المعرض فنون الخط العربي واللوحات المعروضة .

وقال مدير مركز القلم للخط العربي التابع لقسم "دار القرآن الكريم" في العتبة الحسينية المقدسة الخطاط "محمـد المشرفاوي" ان "المعرض اقيم بالتزامن مع انطلاق فعاليات موسم "وارث الانبياء" الثالث بدعم ورعاية ابوية كبيرة من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة "الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، وابرز فعاليات الموسم هي اقامة مسابقة "وارث الانبياء" الدولية للخط العربي بدورتها الثالثة التي تنامت وتسارعت خلال السنوات الماضية، وجاءت في العام الجاري بمشاركة اكثر من (190) خطاط من (14) دولة عربية واسلامية، وتضمنت اللوحات خمس خطوط رئيسة هي (خط الثلث الجلي، والنسخ، والرقعة، والديواني، والنص تعليق)، وهذا الموسم يتضمن عرض اكثر من (400) عمل فني خالص لاهل بيت النبوة في فنون عدة، ابرزها الخط العربي، والزخرفة الاسلامية، والتطريز، وفن الحروفيات"، مشيرا الى ان" المعرض تميز ايضا بالوفرة، والكثرة، والكمية، والنوعية لاهل بيت النبوة، حيث لم يسبق ان عرضت هكذا اعمال وكم وعدد ونوع".

واضاف ان "الدورات السابقة الاولى والثانية كانت متميزة ومنها تنامت المسابقة بشكل كبير وحفزت الخطاطين على المشاركة، حيث كان عدد المشاركين في الدورة الاولى (113) مشارك من عشرة دول عربية واسلامية، بينما كان العدد في الدورة الثانية (180) مشارك من (12) دولة، اما هذه الدورة فصار العدد اكثر من (190) مشارك من (14) دولة عربية واسلامية، ناهيك عن الخطاطين العراقيين"، مبينا ان" الهدف من اقامة المعرض هو الحث على الاستكتاب لاهل بيت النبوة (صلوات الله عليهم) وتعريف الناس بثقافتهم ومعارفهم وعلومهم من خلال هذا الفن الذي له ارتباط مباشر باهل البيت (عليهم السلام)، كما ان اللغة العربية هي لغة القرآن والخط العربي هو الصورة البصرية الجميلة، ويستمر المعرض لمدة (7) ايام وفيه فعاليات تتضمن تكريم (20) خطاط وشاب رائد بجائزة (ابن البواب) للابداع للخط العربي وهذه الدورة الثالثة التي يكرم بها الرواد والشباب، كما سيتم تكريم الوفود المشاركة حيث كان في المسابقة تحكيم دولي من تركيا وايران والبحرين ودول اخرى عربية واسلامية"، مستدركا بالقول ان" الخطاطين العراقيين لهم الثقل الاكبر في هذا المهرجان".

