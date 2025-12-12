حفل تخرج طلبة الجامعات العراقية السادس داخل مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

أُطلقت فعاليات اليوم الثاني من الحفل المركزي لتخرُّج طلبة الجامعات العراقية بنسخته السادسة داخل مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أطلقت العتبة العباسية المقدسة فعاليات اليوم الثاني من الحفل المركزي لتخرُّج طلبة الجامعات العراقية بنسخته السادسة داخل مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وتقيم حفلَ تخرُّج طلبة الجامعات العراقية (دفعة على هدي القمر السادسة)، شعبةُ العلاقات الجامعية والمدرسية التابعة لقسم العلاقات العامَّة في العتبة المقدَّسة، تحت شعار (من غيث كربلاء ينبت العطاء)، ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني، بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالبٍ يمثّلون 75 جامعةً حكوميّة وأهليّة من مختلف محافظات العراق.

وشهدت الفعاليات حضور الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين وعدد من أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها ورؤساء أقسامها وخدمتها.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني قراءة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حيدر البزوني، وترديد قسم التخرج وعهد الولاء والإخلاص في خدمة الوطن والإنسانية، ألقاه عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة الدكتور عباس الدده الموسوي، وأداء مراسم زيارة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، وقد ردد كلماتها السيد علي ماميثة من شعبة السادة الخدم في العتبة المقدسة، إلى جانب تنظيم مسيرة جماعية نحو مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) مرورا بمنطقة بين الحرمين الشريفين.

وتهدف العتبة العباسية المقدسة من إقامة هذه الاحتفالية إلى الاحتفاء بالمتخرجين، وتقديم أنموذج متميز لحفلات التخرج يليق بالطلبة الجامعيين، وتتويج مسيرتهم الدراسية واختتامها عند المراقد الطاهرة.

......

انتهى/278