في ذكرى النصر على "داعش".. الفيّاض: فتوى الدفاع الكفائي للسيستاني كانت صاحبة الدور الفصل في صناعة النصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بمناسبة الذكرى السنوية ليوم النصر العراقي على تنظيم "داعش" الإرهابي، أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفيّاض بيانًا أكد فيه أن العاشر من كانون الأول يمثّل محطة مجيدة يقف فيها العراق شامخًا أمام العالم.

وبارك الفيّاض هذا اليوم الذي سُجّل بدماء الأبطال وتضحيات الرجال والنساء الذين دافعوا عن الأرض والعرض والمقدسات. ورأى أن هذه الذكرى شهادة خالدة على قدرة العراقيين حين تتوحد إرادتهم، وعلى أصالة شعب لا ينحني إلا لله.

وأوضح الفيّاض أن فتوى الدفاع الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني كانت صاحبة الدور الفصل في صناعة النصر، إذ أيقظت في ضمير العراق أعظم ما فيه من نخوة وشهامة وإيمان، فلبّى النداء الشجعان من أبناء الوطن وصنعوا ملحمة ستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال. وبيّن أن هذه الفتوى شكلت نقطة تحوّل في مواجهة عصابات "داعش" الإرهابية، وأسست لوحدة موقف وطنية في ساحات القتال.

واستذكر الفيّاض في بيانه الشهداء الأبرار، ولا سيما قادة النصر الذين ثبتوا في الميدان حتى اللحظة الأخيرة، مؤكداً إجلاء تضحياتهم وحفظ عهدهم، والتعهد بالبقاء أوفياء لدمائهم الطاهرة التي روت تراب العراق.

كما حيّا المجاهدين في الحشد الشعبي وأبطال القوات الأمنية بكل صنوفها من الجيش والشرطة والاتحادية ومكافحة الإرهاب والبيشمركة الذين اصطفوا كتفًا إلى كتف وكتبوا بوحدتهم مسار الخلاص من تنظيم "داعش".

وأشار الفيّاض إلى أن النصر الذي يحتفل به العراقيون اليوم لم يكن نصراً عسكرياً فحسب، بل كان انتصاراً للكرامة والإنسانية والإيمان بعدالة القضية الوطنية.

وشدّد على أن تخليد هذه الذكرى يكون بالعمل الدائم على حماية مكتسبات النصر وبناء عراق قوي وآمن وموحّد يسوده القانون وتزدهر فيه روح المواطنة.

وفي ختام البيان، رفع الفيّاض الدعاء للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء، مباركاً للمقاتلين في مختلف الجبهات، ومجدداً العهد لكل العراقيين بأن تبقى هيئة الحشد الشعبي وفية للرسالة التي حملتها وساهرة على أمن الوطن، مؤكداً التزام الحشد الشعبي بنهج الدولة واحترام مؤسساتها، وإيمانه بأن وحدة العراق فوق كل اعتبار، سائلاً المولى أن يحفظ العراق وأهله.

