العتبة الحسينية تقدم مساعدات انسانية متنوعة لـ (150) عائلة سورية نازحة الى لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جهزت العتبة الحسينية المقدسة (150) عائلة سورية نازحة الى لبنان بالوجبة الثالثة من المساعدات الانسانية الاغاثية في مدينة حدودية تبعد عن محافظة بعلبك حوالي (150) كيلومتر.

وقال رئيس الوفد الحاج "محمـد ابو دكة" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية " تطبيقا لوصايا المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد "علي السيستاني"، وتنفيذا لتوجيهات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" التي تخص تقديم العون والدعم الانساني للمواطنين السوريين النازحين في لبنان، باشر الوفد الاغاثي التابع للعتبة الحسينية اليوم الاربعاء بالذهاب الى مدينة "قصر الهرمل" التي تقع قبالة مدينة حمص السورية وتبعد عن الحدود السورية اللبنانية مسافة تتراوح بين (200 ــ 400) متر، وقد التقى الوفد بالعائلات السورية النازحة هناك والبالغ عددها (150) عائلة، وجهزت جميع تلك العائلات بالمساعدات الانسانية التي شملت المدافئ النفطية ووقودها بكمية (50) لتر، وسلة غذائية تحتوي على (21) مادة غذائية وجافة، وفراش للارض "الكاربيد".

واضاف ان" العائلات النازحة السورية المستفيدة من هذه المساعدات حملت الوفد الاغاثي الانساني المتمثل بالحاج "محمـد ابو دكة"، والسيد " انور الموسوي" تحياتها وشكرها وامتنانها للمرجعية الدينية العليا والمتولي وممثلها الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" لهذه الالتفاتة الكريمة التي وصلت وهم تحت ظروف جوية صعبة من البرد والمطر".

