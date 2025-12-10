الاحتلال يعتدي على مقبرة القسام في حيفا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال بيان أصدره حزب الوفاء والإصلاح إن قوات من الشرطة اقتحمت بأعداد كبيرة المقبرة وأزالت الخيمة الموجودة على أرضها.

كما أزالت شرطة الاحتلال اللافتة التعريفية لتاريخ المقبرة ووحدة الطاقة الشمسية، وبررت ذلك بأنه تنفيذ لأمر الهدم الذي يندرج في إطار سعي أذرع المؤسسة الإسرائيلية للإجهاز على ما تبقى من أرض المقبرة.

وكان مسؤولون في حكومة اليمين المتطرف الحاكمة في إسرائيل قد هددوا بإزالة قبر الشيخ القسام المدفون في هذه المقبرة قبل النكبة.

واستشهد القسام في النضال الفلسطيني ضد قوات الاستعمار البريطاني في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1935، واندلعت بعد ذلك الثورة الفلسطينية الكبرى والتي استمرت 4 سنوات، ومثلت انتفاضة كبيرة ضد مخطط وعد بلفور، الذي تحول إلى انتداب بريطاني هدفه إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.