السيد الصافي يؤكد على دور الإعلام في تعزيز وعي المجتمع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اشاد ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي بدور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي.

واكد الصافي خلال لقائه برئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة كربلاء المقدسة حسين العلياني على الأهمية الكبيرة للإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، مشددا على أن حرية التعبير حق إنساني مكفول، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمهنية والمسؤولية، ومراعاة هوية مدينة كربلاء المقدسة وخصوصيتها الدينية.

وأعرب عن تقديره لدور الاعلام في نقل هموم المواطنين وإبراز معاناتهم، والدفع باتجاه التركيز على المصلحة العامة للعراق وكربلاء المقدسة.

من جانبه نقل رئيس الفرع تحيات نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي الذي يولي اهتماما خاصا لهوية المدينة الدينية وقدسيتها، ويحرص على تقديم خطاب إعلامي مهني ومتوازن، ويحترم خصوصية كربلاء ومكانتها، ويسهم في خدمة المجتمع والحفاظ على الصورة الإعلامية الرصينة للمدينة.

