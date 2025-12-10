تقرير مصور/ مسيرة احتجاجية في قرية شالت ببلتستان الباكستانية ضد الاعتقالات غير القانونية للشباب الشيعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ استجابةً لنداء رجل الدين البارز في غلغت-بلتستان بباكستان، آغا السيد راحت حسين الحسيني، الداعي إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات سلمية حتى إطلاق سراح الشباب الشيعة، خرج أهالي قرية شالت إلى الشوارع مردّدين هتافات «لبيك يا حسين» و «لبيك يا مهدي»، مطالبين بإطلاق سراح الشباب الشيعة المختطفين .