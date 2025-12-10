العتبة الحسينية يسلّم موسوعة "توثيق إرهاب القاعدة وداعش في العراق" لرئيس المجلس العربي للآثاريين العرب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استلم رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب في جامعة الدول العربية نسخة من (موسوعة توثيق إرهاب القاعدة وداعش في العراق – المحور الآثاري)، الصادرة عن مركز بينة للأمن الفكري والثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي العربي الثامن والعشرين.

وشهدت الجلسة حضورا رسميا رفيع المستوى، شمل ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ورئيس المجلس العربي للآثاريين العرب، إضافة إلى ممثلي الهيئات الدبلوماسية والوفود المشاركة.

وقال مركز بينة في بيان حصل عليه (الموقع الرسمي)، إن "وفد مركز بينة للأمن الفكري والثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة قد سلم نسخة من (موسوعة توثيق إرهاب القاعدة وداعش في العراق – المحور الآثاري)، الصادرة عن المركز الى رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب في جامعة الدول العربية وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي العربي الثامن والعشرين".

وأضاف أنه "خلال التسليم وصف رئيس المجلس الموسوعة بانها وثيقة مهمة لإدانة الجرائم التي ارتكبت بحق التراث والإنسان في العراق".

وأوضح أن "المركز من ضمن خططه بعد الانتهاء من الموسوعة هو نشرها في كافة انحاء العالم وتوزيعها على المكتبات والمؤسسات من اجل بيان الجرائم التي ارتكبت بحق العراق من قبل ارهاب القاعدة وداعش".

وتابع البيان أن "العديد من دول الخليج وأفريقيا أعربت عن رغبتها في الحصول على نسخ من هذا العمل التوثيقي الفريد".

وفي سياق متصل، أكد ممثل المجلس العربي في العراق الدكتور عقيل غالب خلال مداخلته "على أهمية الموسوعة وقيمة الجهد العلمي الذي بذلته العتبة الحسينية المقدسة في إنجاز هذا المشروع غير المسبوق في تاريخ التوثيق العراقي".

وتعد موسوعة توثيق إرهاب القاعدة وداعش في العراق مشروعا توثيقيا مميزا ، تبنته العتبة الحسينية المقدسة، حيث استمر العمل عليه لمدة (5) سنوات متواصلة، عبر لجان مختصة واحترافية، هدفت إلى توثيق الجرائم التي ارتكبها ارهاب القاعدة وتنظيم داعش بحق التراث الإنساني والثقافي في العراق.

