الشيخ حبلي أثناء استقباله السيّد الموسوي يؤكد على قضية فلسطين والوحدة الإسلامية

10 ديسمبر 2025 - 08:27
رمز الخبر: 1759884
مصدر: أبنا
أكد الشيخ الدكتور صهيب حبلي أثناء استقباله السيد صادق الموسوي، على أهمّية الوحدة الإسلامية في مواجهة التحدّيات الفكرية والسياسية التي تعصف بالمنطقة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل الشيخ الدكتور صهيب حبلي سماحة السيّد صادق الموسوي، في لقاء خُصّص لبحث قضايا الأمّة وفي مقدّمتها فلسطين، وللتأكيد على أهمّية الوحدة الإسلامية في مواجهة التحدّيات الفكرية والسياسية التي تعصف بالمنطقة.

وتطرّق الجانبان إلى دور العلماء والباحثين في ترسيخ الوعي، وضرورة مواجهة مشاريع التفتيت بالمزيد من التواصل والحوار والعمل المشترك، معتبرين أنّ فلسطين تبقى القضية المركزية والميزان الذي تُقاس به المواقف، وأنّ نصرتها واجب فكري وشرعي وأخلاقي.

كما نوّه الشيخ حبلي بجهود السيّد الموسوي في مجال التحقيق والتأليف، وإسهاماته العلمية في خدمة الفكر الإسلامي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون لما فيه خير المجتمع وتعزيز ثقافة الوحدة والمقاومة

