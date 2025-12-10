لبنان..المعهد الشرعي الإسلامي يحيي ذكرى ولادة الزهراء(ع) ويؤكد على سعيها الدائم لحماية الوحدة الإسلاميّة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام المعهد الشرعي الإسلامي احتفالاً بمناسبة ذكرى ولادة السيّدة فاطمة الزهراء (ع)، وذلك في قاعة الشيخ محمود هيدوس في حارة حريك بلبنان، بحضور حشد من العلماء وطلاب المعهد.

استُهلّ الحفل، الذي قدّم له الشيخ حسين بدران، بتلاوةٍ مباركة من القرآن الكريم، ثم ألقى سماحة الشيخ أحمد كوراني كلمةً أشار فيها إلى المكانة الرفيعة التي تحظى بها السيّدة فاطمة (ع) لدى جميع المسلمين، مؤكّداً أنّنا أحوج ما نكون اليوم إلى استلهام سيرتها في عبادتها، وعلمها، وجهادها، وعطائها، ومواقفها الرساليّة.

وشدّد على ضرورة اتخاذها قدوةً في دورها الذي عبّرت عنه في بيتها وفي المجتمع، وفي صوتها الصارخ في وجه الانحراف والظلم، وسعيها الدائم لحماية الوحدة الإسلاميّة.

واختُتم الحفل بباقةٍ من التواشيح الإسلاميّة التي أضفت عليه أجواءً روحيّة مميّزة.

