العتبة الحسينية المقدسة تقدم مساعدات اغاثية لعوائل سورية نازحة في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في اليوم الثاني من عمله سلم وفد الاغاثة الانسانية في العتبة الحسينية مجموعة جديدة من العائلات السورية النازحة الى لبنان المساعدات الاغاثية التي قدمتها العتبة الحسينية المقدسة لهم لمساعدتهم في اتقاء البرد القارص والامطار التي تهطل بشكل كبير، كما تعينهم على تدبير امورهم المعيشية وتوفر الطعام لهم.

وقال رئيس وفد الاغاثة الانسانية التابع للعتبة الحسينية في لبنان الحاج "محمـد ابو دكة" ان" الوفد توجه الى منطقة "دورس" او ما يسمى موقع (مايكولوجي) التي تقع في منطقة في الهرمل بمحافظة بعلبك وتبعد حوالي (90) كيلومترا عن العاصمة اللبنانية بيروت، وتوجد فيه حوالي (50) عائلة سورية نازحة الى لبنان، وقام بتوزيع المواد الاغاثية الى جميع تلك العائلات النازحة هناك لليوم الثاني على التوالي والتي قدمت وافر شكرها وامتنانها الى المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد "علي السيستاني"، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، مبينا ان" المساعدات التي تسلمتها العائلات تتكون من بطانيات ووقود مدافئ بمقدار (50) لتر لكل عائلة، وفراش ارضية "الكاربيد"، ومدفأة نفطية، وسلة غذائية مكونة من (23) مادة تتضمن الفول بنوعين، والحمص بنوعين، والاجبان، والسمك المعلب، والزعتر وزيت الزيتون والرز والاندومي والعدس بنوعين، والسكر، والبرغل، والفاصوليا، والشعرية، والحليب، والشاي، والزيت، والمعكرونة".

