العتبة العلوية تقوم بتنفيذ مشروع خدمي متكامل يهدف لتعزيز الخدمات لزوار أمير المؤمنين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ باشرت الكوادر التابعة لقسم الشؤون الهندسية والفنية في العتبة العلوية المقدسة أعمال إزالة العقارات الواقعة في ساحة السدير سابقًا، في إطار مشروع تطويري يهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة لزوار مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في المدينة القديمة.

وقال رئيس قسم الشؤون الهندسية والفنية الخادم مصطفى محبوبة في تصريح للمركز الخبري:" إن الملاكات المختصة أتمت هدم بنايتين وتواصل في الوقت الحالي إزالة البناية الثالثة والأخيرة، مبينًا أن:" هذا الموقع سيشهد إنشاء مشروع خدمي متكامل يضم مرأبًا متعدد الطوابق لخدمة المناطق القريبة من الصحن الشريف.

وأضاف محبوبة أن :"المشروع سيتضمن كذلك "مجموعة من المرافق الصحية وعددًا من أماكن الضيافة والاستراحة، مشيرًا إلى أن:" الهدف هو توفير بيئة خدمية ملائمة تليق بالمدينة المقدسة وزوارها.

وتأتي هذه الخطوة من ضمن حزمة المشاريع التطويرية التي تتبناها العتبة العلوية المقدسة في المدينة القديمة الهادفة إلى تحسين الخدمات وتنظيم الحركة بما يعزز من قدرة المدينة على استيعاب الزائرين ويسهم في إظهار صورتها بما يليق بقدسيتها ومكانتها .

