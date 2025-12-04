الهيئة النسائية تنظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد السيدة "فاطمة الزهراء"(ع) في الحديدة اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظمّت الهيئة النسائية بمحافظة الحديدة، اليوم، فعالية خطابية بمديرية الدريهمي بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء عليها السلام، اليوم العالمي للمرأة المسلمة، تحت شعار "الزهراء قدوة العصر.. في درب النصر".

وأُلقيت في الفعالية كلمات، أكدت عظمة سيدة نساء العالمين ومكانتها في وجدان الأمة، باعتبارها أنموذج فريد للمرأة المؤمنة والصابرة والمجاهدة، ومصدر إلهام لكل حركة تستند إلى الحق والقيم الأصيلة.

واعتبرت، إحياء الذكرى محطة تربوية وروحية لتجديد روح المسؤولية لدى المرأة المسلمة، وتعزيز حضورها في ساحات العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي، وتحصين الأجيال بالوعي والبصيرة أمام الحملات التضليلية التي تستهدف قضايا الأمة.

وأوضحت المتحدثات، أن احياء الذكرى يأتي تأكيداً لحضور الزهراء عليها السلام كمدرسة متكاملة في الإيمان والجهاد والعطاء، وترسيخاً لارتباط المرأة اليمنية برسالتها الإيمانية وهويتها القرآنية.

ولفتت إلى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وفي مقدمتها العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على المقدسات، مؤكدة أن المرأة الحرة تقف في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الحق الفلسطيني وقضايا الأمة المصيرية.

عقب الفعالية، نظمّت المشاركات وقفة احتجاجية عبرن خلالها عن تضامنهن مع أبناء غزة وصمودهم الأسطوري، ورددن هتافات تؤكد رفض مشاريع الهيمنة والاستكبار في المنطقة.

وأكدت المشاركات في الوقفة، الاستمرار في نهج السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام عنواناً للعزة والكرامة، وتعزيز الدور الرسالي للمرأة اليمنية في مواجهة التحديات، وترسيخ قيم الإيمان والصمود حتى تحقيق النصر الشامل للأمة.

